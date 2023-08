Monza, Petagna in uscita: sull’attaccante forte interesse del Cagliari

Andrea Petagna potrebbe cambiare cassa, rimanendo in Serie A. L’attaccante sarebbe in uscita dal Monza, con il Cagliari che invece sarebbe la squadra più interessata per cercare di strappare alla concorrenza il giocatore. I contatti fra i club sarebbero frequenti e le prossime ore potrebbero decisive.

L’attaccante ex Milan, infatti, il Cagliari avrebbe messo la freccia e sarebbe vicinissimo dal portarlo alla corte di Claudio Ranieri. La formula scelta per il trasferimento al Cagliari è quella del prestito con diritto di riscatto per i sardi. Società al lavoro per limare i dettagli.