United Cup, Berrettini: “Livello di gioco altissimo, sono davvero soddisfatto anche se un po’ stanco”

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno commentato l’ultima sfida affrontata in United Cup contro la Polonia. In primo luogo Berrettini ha dichiarato, in merito al suo successo contro Hurkacz: “Sono contento per questa vittoria e per la mia squadra. Il livello di gioco è stato altissimo. Sono davvero soddisfatto anche se un po’ stanco. Servizio e diritto hanno funzionato bene: ho sentito la mia racchetta colpire con potenza”.

Musetti invece ha commentato le sue prestazioni, affermando: “Oggi mi muovevo molto, molto velocemente con i piedi e penso che questo sia un aspetto fondamentale per il mio gioco. Ero a fuoco, quindi ho potuto gestire la partita in modo positivo”.