Fiorentina-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Fiorentina-Monza, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Franchi le due squadre, che hanno chiuso il 2022 meglio rispetto a come avevano cominciato, cercano punti per i rispettivi obiettivi, che per i viola è la zona europea, per i brianzoli la salvezza tranquilla. Si parte alle ore 18.30 di mercoledì 4 gennaio, chi vincerà?

Fiorentina-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.