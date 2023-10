United Cup 2024, sorteggiati i gironi: Italia nel Gruppo D a Sydney con Francia e Germania

La stagione tennistica 2023 ha qualcosa da dire per circa ancora un mese, ma in Australia sono iniziati i preparativi per la United Cup 2024. In programma fra Perth e Sydney durante la prima settimana del calendario, dal 29 dicembre al 7 gennaio, vede anche quest’anno l’Italia protagonista dopo la finale della scorsa stagione persa contro gli Stati Uniti. A guidare il team azzurro come primi singolaristi saranno Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, mentre gli altri due saranno Flavio Cobolli e Nuria Brancaccio. Aggregati grazie al ranking di doppio Andrea Pellegrino e Angelica Moratelli. Quest’oggi il sorteggio effettuato ha inserito l’Italia nel Girone D, che si giocherà a Sydney, insieme a Francia e Germania. I transalpino schierano Caroline Garcia e Adrian Mannarino oltre a Escoffier, Roger-Vasselin, Hesse e Lechemia. I tedeschi si presentano con Alexander Zverev e la rientrante Angelique Kerber, oltre a Marterer, Wehnelt, Maria e Siegemund.

I GIRONI

PERTH

GRUPPO A: Polonia, Spagna, X (da annunciare)

GRUPPO C: Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia

GRUPPO E: Repubblica Ceca, Cina, Serbia

SYDNEY

GRUPPO B: Grecia, Canada, X (da annunciare)

GRUPPO D: Francia, ITALIA, Germania

GRUPPO F: Croazia, Olanda, Norvegia