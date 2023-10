Parigi 2024, Zverev: “Sarebbe speciale fare il portabandiera tedesco”

“Parigi è un grande obiettivo soprattutto dopo Tokyo”. A dirlo è la medaglia d’oro olimpica del tennis Alexander Zverev che non nasconde il sogno di essere portabandiera della Germania alla cerimonia di apertura dei prossimi Giochi olimpici. Zverev, che ha vinto l’oro olimpico 2021 a Tokyo, ha dichiarato ad Eurosport che “essere eventualmente il portabandiera lì, sarebbe qualcosa di speciale. Essere lì a Parigi, per giocare di nuovo per l’oro, è un grande sogno che spero possa realizzarsi per me”, ha detto il tedesco che poi guarda al presente: “Ho già vinto a Vienna ed il mio obiettivo è essere a Torino. Ma voglio anche giocare nel miglior modo possibile a Vienna e vincere, se possibile“. In ottica Finals, oltre ad Andrey Rublev, quinto con 4.275 punti, in Austria gli occhi sono puntati anche su Stefanos Tsitsipas, sesto nella Race (3.705 punti) e appunto Zverev (3.415), settimo.