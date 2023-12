United Cup 2024: Sonego e Paolini guidano l’Italia nell’esordio contro la Germania

L’Italia è pronta ad iniziare il proprio cammino all’interno della United Cup 2024, il torneo dedicato alle nazioni che farà da apripista alla nuova stagione tennistica. Il gruppo azzurro, che lo scorso anno si è spinto fino alla finale, si è presentato in Australia abbastanza rimaneggiato, privo dei suoi giocatori di punta. Difenderanno i colori azzurri, infatti, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli mentre il capitano sarà Renzo Furlan (ex numero 19 del ranking mondiale e attuale coach di Paolini).

La nostra Nazionale, sorteggiata all’interno del Gruppo D insieme alla Germania e alla Francia, farà il proprio esordio nella mattinata di sabato 30 dicembre (dalle ore 07.30 italiane) contro il team tedesco. Le punte di diamante dell’Italia sono Sonego e Paolini, che vestiranno i panni dei due singolaristi. Entrambi hanno concluso al meglio delle loro possibilità l’ultima annata. Il torinese, infatti, ha vinto da protagonista la seconda Coppa Davis della storia del nostro Paese. La toscana, invece, ha chiuso il 2023 alla posizione numero trenta del mondo e ha trascinato le sue compagne fino alla finale della Billie Jean King Cup.

È legittimo supporre che siano gli stessi due a disputare il doppio misto, anche se il capitano azzurro possiede i nomi per potersi concedere qualche pescata dalla folta panchina. La Nazionale, tuttavia, non partirà favorita contro la squadra teutonica, che al suo interno può vantare un campionissimo del calibro di Alexander Zverev. Quest’ultimo, numero sette del ranking mondiale, è rientrato su grandi livelli dopo aver recuperato dal brutto infortunio alla caviglia subito nel 2022 sulla terra battuta del Roland Garros. Presente anche Angelique Kerber, ex numero uno del mondo e vincitrice in carriera di ben tre tornei dello Slam.

Da monitorare, tuttavia, le condizioni di quest’ultima, rientrante sul massimo circuito dopo la maternità e un’assenza dai campi di un anno e mezzo. La Germania possiede tante soluzioni anche nell’ottica del doppio. Nella rosa tedesca, infatti, ci sono anche Laura Siegemund, vincitrice delle ultime WTA Finals insieme alla compagna russa Vera Zvonareva, e Tatjana Maria, tennista sempre temibile in questa specialità in virtù della sua tecnica sopraffina e dei suoi colpi ad effetto e tagliati. A completare la squadra, poi, ci sono anche Maximilian Marterer, che in carriera si è levato parecchie soddisfazioni a livello Challenger, e il doppista Kai Wenhelt. Per l’Italia, dunque, non si prospetta un ingresso morbido nella nuova edizione della United Cup 2024. Tutti gli azzurri, però, non vedono l’ora di stupire, sulla scia degli ultimi enormi successi ottenuti dal nostro Paese in chiusura di 2023.