Italia-Macedonia del Nord: guadagnati 126mila euro per la ricerca sul cancro

Un totale di 126mila euro e un incremento di 56mila rispetto al 2022. Si è conclusa con un grande successo la raccolta fondi “Un Gol per la Ricerca” legata alla partita tra Italia e Macedonia del Nord giocata lo scorso 17 novembre e che ha visto la Figc al fianco di Airc, fondazione impegnata nella ricerca sul cancro.

Il dato rappresenta un successo straordinario per la Federazione, raggiunto grazie all’impegno di tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, a cominciare dal Ct Luciano Spalletti, dal capodelegazione Gianluigi Buffon e dagli azzurri scesi in campo contro la Macedonia, che hanno ricoperto il ruolo di ambasciatori Airc.

Nei giorni precedenti la partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma, Figc e Fondazione Airc avevano siglato un protocollo di intesa con cui la Federazione si è impegnata a continuare a garantire il suo sostegno a “Un Gol per la Ricerca”, la storica campagna di Airc che vede coinvolto tutto il mondo del calcio e che, dal 2015 al 2022, aveva portato alla raccolta di 1 milione e 200mila euro, che corrispondono a 48 borse di studio annuali per i giovani ricercatori in Italia.