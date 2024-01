United Cup 2024: l’Italia è eliminata, la Francia vince 3-0

L’Italia è fuori dalla United Cup 2024. Gli azzurri, dopo la sconfitta 2-1 con la Germania, aveva bisogno almeno di una vittoria con buona differenza set, ma hanno perso 3-0 contro la Francia. Nel singolare maschile Sonego ha perso in due set contro Mannarino 6-4 6-4 in quasi due ore di gioco. Match dominato dal transalpino, che non ha offerto palle break per tutta la durata dell’incontro. L’eliminazione è stata accertata con la sconfitta di Paolini contro Garcia. 6-4 5-7 6-4 il punteggio a favore della francese, brava a contenere il tentativo di rimonta disperata della 27enne azzurra nel terzo set. Nel doppio misto Cobolli e Nuria Brancaccio non hanno potuto nulla contro la netta superiorità di Roger-Vasselin e Lechemia. La coppia italiana ha lottato fino alla fine, ma non è riuscita a strappare neanche un set cadendo 7-6(5) 6-4 in un’ora e 37 minuti di tennis. La United Cup dell’Italia si chiude con una vittoria, Paolini contro Kerber, e cinque sconfitte. Francia che ai quarti di finale affronterà la Norvegia di Ruud. Nella notte la Polonia ha battuto la Cina grazie alle vittorie nei rispettivi singolari di Hurkacz, 6-3 6-4 su Zhang, e Swiatek 6-2 6-3 su Zheng.

