United Cup 2024: Germania in semifinale grazie al doppio misto, vittoria 2-1 contro la Grecia

Nell’ultimo quarto di finale della United Cup 2024 la Germania batte 2-1 la Grecia e si assicura l’ultimo posto disponibile per la semifinale. Anche in questa occasione il punto decisivo arriva grazie al doppio misto, con la coppia teutonica formata da Laura Siegemund e Alexander Zverev che ha superato con un doppio 6-3 i rivali greci Maria Sakkari e Petros Tsitsipas. In precedenza era stata proprio la selezione ellenica a portarsi in vantaggio, grazie al netto successo di Sakkari contro Angelique Kerber per 6-0 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Zverev ha poi firmato il pareggio, superando con un doppio 6-4 Stefanos Tsitsipas. La nazionale tedesca affronterà ora in semifinale l’Australia, che nel suo quarto di finale ha superato nettamente la Serbia per 3-0.