United Cup, De Minaur: “Faccio tutto ciò che posso per dimostrare che si sbagliano”

Alex de Minaur ha ottenuto la migliore vittoria della sua carriera battendo il numero 1 del mondo, Novak Djokovic. Inoltre, l’australiano ha portato il suo paese ai quarti di finale della United Cup 2024 e ha praticamente condannato la Serbia. In conferenza stampa ha parlato dei suoi sentimenti, di come vede il suo livello in vista degli Australian Open e confronta questa vittoria con quella di Rafa Nadal dell’anno scorso.

“E’ incredibile, è difficile dirlo a parole – dice l’australiano-. Sono felice di dire che ho ottenuto una vittoria sul GOAT. E’ qualcosa che ho sentito durante tutta la mia carriera: non sono abbastanza grande, non sono abbastanza forte, non sarò mai un top… Tutto ciò che fa è aggiungere più benzina a questo motore che è disposto a fare tutto ciò che è in suo potere per dimostrare alle persone che si sbagliano“.

Qualcuno ora lo incalza rispetto ad una vittoria degli Australian Open. “Non andiamo troppo avanti. Il livello c’è. Cinque set sono molto diversi, ma sono contento del mio livello e della mentalità che ho. So sicuramente di avere un livello molto alto e mi piacerebbe dimostrarlo a Melbourne“.

“Credo che questa vittoria sia più soddisfacente rispetto a quella di Rafa Nadal alla United Cup 2023. Penso che ci sia stato un bel cambiamento rispetto a un anno fa. Sono felice di aver potuto giocare a questo livello e, soprattutto, di avere questa mentalità“, conclude De Minaur.