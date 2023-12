Probabili formazioni Juventus-Salernitana: ottavi Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana, match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si scende in campo all’Allianz Stadium per questa partita che mette in palio i quarti di finale: i bianconeri favoriti contro l’ultima della classe in campionato, vedremo un po’ di turnover. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 4 gennaio, diretta tv su Canale 5. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Massimiliano Allegri e Pippo Inzaghi.

JUVENTUS – Milik in avanti, possibile l’inserimento di Yildiz dal 1′ come a Frosinone. In mezzo al campo torna Miretti, Weah a destra e Iling a sinistra. In porta spazio a Perin.

SALERNITANA – Inzaghi si affida alla velocità di Ikwuemesi e Cabral in avanti, Candreva pronto a subentrare.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Juventus (3-5-2): Perin, Danilo, Bremer, Rugani; Weah, Miretti, Nicolussi-Caviglia, Rabiot, Iling; Yildiz, Milik

Ballottaggi: Nicolussi Caviglia 55% – Locatelli 45%, Iling 55% – Kostic 45%

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Alex Sandro

Squalificati: Pogba, Fagioli

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Legowski, Bohinen; Kastanos, Cabral; Ikwuemesi

Ballottaggi: Cabral 55% – Tchaouna 45%

Indisponibili: Ochoa, Dia

Squalificati: –