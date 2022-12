United Cup 2023: Norrie batte Nadal in rimonta, Spagna sotto 2-0

I risultati della prima giornata del secondo giro di incontri nella United Cup 2023. Spicca su tutte la vittoria di Cameron Norrie in rimonta su Rafael Nadal, per 3-6 6-3 6-4. Dopo essersi aggiudicato il primo set grazie al break nel sesto game e al contro break annullato nel gioco successivo, il maiorchino cede nel secondo, con il britannico che passa alla quinta palla break nel sesto game, annullando a sua volta una palla break all’iberico nel successivo turno di battuta. Il terzo set si risolve al quinto game, con Nadal che non riesce a capitalizzare due occasioni per il contro break tra sesto e ottavo gioco, cominciando quindi la stagione con una sconfitta. Una sconfitta che fa male alla Spagna, visto che viene ribadita anche nel primo match femminile, in cui Parrizas-Diaz viene battuta da Swan: Regno Unito avanti 2-0.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Gli altri risultati di giornata

Sul 2-0 anche la Repubblica Ceca, nei confronti della Germania. Anche in questo caso, soprattutto al maschile arriva una sconfitta che fa rumore, anche se non inattesa. Zverev, infatti, che deve ritrovare la forma migliore dopo il brutto infortunio alla caviglia di qualche mese fa, viene battuto in due set da Lehecka. Al femminile, Bouzkova rispetta il pronostico e batte Niemeier. Stesso risultato anche per il Brasile, con Meligeni Alves e Haddad Maia che hanno battuto, rispettivamente, Durasovic ed Helgo, portandosi sul doppio vantaggio contro la Norvegia.

Sull’1-1, invece, i confronti tra Belgio e Bulgaria e tra Polonia e Kazakistan. Per quanto riguarda il primo testa a testa, Dimitrov ha raccolto un bel successo contro Goffin, mentre Van Uytvanck ha superato Shinikova in tre set. Nell’altro confronto, Swiatek inizia con una facile vittoria su Putintseva, pareggiato però dal successo di Skatov su Michalski.

Dopo la netta sconfitta contro la Francia, l’Argentina non comincia bene nemmeno nel testa a testa con la Croazia. La selezione europea, infatti, si porta subito sul 2-0 dopo i due match di giornata. Prima è Vekic a travolgere per 6-0 6-4 Carle. Successivamente, a chiudere il programma odierno, Coric battuto in oltre due ore nel combattutissimo match contro Cerundolo, vinto per 7-5 6-4.