Qualificazioni Wta Adelaide 2023: out Paolini, lotta ma sulla distanza prevale Bondar

Niente da fare per Jasmine Paolini, che esce nelle semifinali delle qualificazioni del Wta 500 di Adelaide 2023, mancando quindi l’accesso al tabellone principale del primo torneo del nuovo anno. Una lotta lunga contro l’ungherese Anna Bondar, che annulla anche un matchpoint all’Azzurra ribaltando il risultando e imponendosi in tre set: 3-6 7-6(6) 7-6(4) il risultato finale dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Paolini parte concentrata contro un’avversaria di buon livello, dovendosi difendere subito dagli assalti durante i propri turni di servizio. Il break decisivo del primo set arriva nel quarto game, dove Paolini, dal 30-30, trova due punti consecutivi per strappare il servizio all’avversaria. Vantaggio poi messo a rischio nel settimo gioco, trascinato ai vantaggi ma vinto dall’Azzurra.

Il secondo set ha visto in campo un grande equilibrio, con le due tenniste che hanno mantenuto i rispettivi turni in battuta. Gli unici due game arrivati ai vantaggi sono stati il quarto e il settimo, ma senza nemmeno passare per palle break. Si arriva quindi al tiebreak, dove fioccano i mini break, ma sempre con un generale equilibrio, ovvero due per parte (5-5). Sul 5-6, Paolini ha il primo match point, ma Bondar non sbaglia sul proprio turno al servizio, ma anzi risolve il set con la palla break nel successivo turno di Paolini.

Si arriva, quindi, al terzo set, il quale inizia con il break subito da Paolini, subito ribattuto, ma Bondar si riporta di nuovo in vantaggio nel terzo game. La tennista toscana è costretta ad inseguire, e la grande chance del nuovo pareggio arriva all’ottavo game. Un parziale lunghissimo, da 21 punti giocati con tre palle break per Paolini, che però non è riuscita a finalizzare. Il pareggio arriva comunque nel decimo game, con le due tenniste che di nuovo non riescono a tenere il servizio nei due successivi turni.

Altro tiebreak, quindi. Paolini parte bene issandosi sullo 0-2, ma dal 3-4 l’ungherese piazza quattro punti consecutivi. Situazione quindi ribaltata, con Bondar che accede al turno finale delle qualificazioni al Wta di Adelaide 2023.