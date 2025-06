A Parigi Jannik Sinner è ancora una volta irresistibile e conquista i quarti del Roland Garros, travolgendo anche il russo Andrey Rublev.

Jannik Sinner vince senza appello anche contro Andrey Rublev, guadagnandosi l’acceso ai quarti di finale del Roland Garros dove il suo avversario sarà Aleksander Bublik, che ha eliminato Jack Draper. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone e semifinalista nella scorsa edizione, si sbarazza di Rublev in due ore nette: 6-1 6-3 6-4.

Le parole di Sinner

“Sono molto felice per questa vittoria e di aver chiuso in tre set – commenta a fine match – Io e Rublev ci conosciamo benissimo, cerco sempre di non mostrare le mie emozioni ai miei avversari, agli inizi della mia carriera non ci riuscivo. Ora osservo sempre cosa fanno i miei rivali”. Nella versione 2025 di Sinner sulla terra rossa parigina colpisce ancora una volta la sua posizione in risposta: “Abbiamo cambiato prima del torneo. Avevo la sensazione di non trovare il ritmo giusto sulla prima di servizio mentre ora riesco a giocare meglio la risposta bloccata. Cerchiamo sempre di migliorare qualcosa”.

La quinta sfida tra Sinner e Bublik

Quello che andrà in scena ai quarti del Roland Garros è il quinto confronto in carriera fra Sinner e Bublik, il primo però sulla terra. Il campione azzurro è avanti 3-1 ma il kazako si è aggiudicato l’ultimo precedente, sull’erba di Halle nel 2023, con ritiro però di Sinner nel secondo set.