Ultim’ora Musetti: la notizia è arrivata e ha fatto gioire gli italiani, succederà molto presto e già è grande festa.

Lorenzo Musetti sta vivendo un periodo pazzesco della sua carriera: è arrivato a Roma da numero 9 del mondo e agli Internazionali d’Italia è riuscito a compiere un percorso incredibile. Si è fermato infatti solo in semifinale contro Carlos Alcaraz che però è stato anche il campione del Masters 1000.

Alcaraz non ha di fatto lasciato scampo neppure in finale a Jannik Sinner e ha trionfato a Roma secondo le aspettative di questo 2025. Lorenzo Musetti però ha mostrato un tennis sopraffino, grazie a giocate eleganti e a punti che resteranno impressi nella memoria degli appassionati. Sia di chi ha assistito alle sue gare da casa sia si chi ha avuto il privilegio di vederlo giocare dal vivo principalmente sul Centrale del Foro Italico.

Nelle ultime ore, dopo il gran bel percorso degli ultimi giorni, è anche arrivata una splendida notizia riguardante il tennista italiano classe 2002.

Ultim’ora Musetti: la notizia è pazzesca, che record per il tennista italiano

Lorenzo Musetti, nel corso del torneo a Roma è salito all’ottavo posto della classifica ranking, ma a partire da lunedì 26 maggio scalerà un’ulteriore posizione e salirà al numero 7. C’è già la certezza perché Ruud ha deciso di non partecipare al torneo di Ginevra e non difenderà perciò il titolo conquistato lo scorso anno. Il norvegese perderà perciò 250 punti e Musetti riuscirà a scavalcarlo. Ma non è finita qui.

Lorenzo Musetti, salendo al settimo posto della classifica mondiale maschile, è diventato tra i migliori tennisti italiani di sempre. Per best ranking, davanti a lui ci saranno infatti solamente Berrettini (che è salito fino al 6° posto), Panatta (fino al 4°) e ovviamente Jannik Sinner che è ancora primo al mondo con più di 10mila punti (10380 per l’esattezza) nonostante la sconfitta in semifinale contro Alcaraz – che è dal canto suo il secondo miglior tennista al mondo ora come ora con 8850 punti.

Un grandissimo traguardo per Lorenzo Musetti che, a 23 anni, sta scrivendo la storia del tennis italiano e che ha ancora tanto tanto margine di miglioramento.