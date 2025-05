Non solo Napoli-Cagliari e Como-Inter, l’ultima giornata di campionato di Serie A è pronta ad assegnare verdetti importanti, a cominciare dalla salvezza e dall’ultimo posto Champions.

L’ultima giornata della Serie A si disputerà tra venerdì 23 e e domenica 25 maggio. Oltre allo scudetto, sono ancora tanti i verdetti da scrivere, tra cui quarto posto e piazzamenti europei e salvezza.

Come già annunciato, si parte venerdì con Napoli-Cagliari e Como-Inter, entrambe alle 20.45, per capire se l’ultima giornata assegnerà il titolo di campione d’Italia o si dovrà ricorrere a uno spareggio. Gara che si disputerebbe lunedì 26 maggio, per dare ai nerazzurri il tempo di preparare la finale di Champions League, in programma il 31.

Sabato 24 alle ore 18:00 il Bologna festeggerà la conquista della Coppa Italia davanti al proprio pubblico ospitando il Genoa, mentre il Monza, già retrocesso, saluterà la Serie A a San Siro contro il Milan.

I big match di domenica

Domenica, infine, alle 20.45 le sei partite rimanenti, tutte decisive per lotta ad un posto in Europa e salvezza. A cominciare dal match tra Juventus e Venezia in Laguna, che si sfideranno in una gara importantissima per entrambe. La Roma sarà di scena sul campo del Torino, mentre la Lazio ospiterà il Lecce, con la Fiorentina decisa a giocarsi le ultime chances a Udine. Delicatissima la sfida tra Empoli e Hellas Verona, mentre il Parma proverà a ottenere la salvezza matematica contro l’Atalanta a Bergamo.

