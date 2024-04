Il tweet ambiguo di Tsitsipas: “Guardare i giocatori di tennis discutere con l’arbitro è come…”

Basta farsi un giro sul profilo X (ex Twitter) di Stefanos Tsitsipas per notare dei post piuttosto criptici, ambigui, quasi da filosofo. Il tennista greco non è inoltre nuovo a postarli dopo risultati importanti, perciò dopo aver vinto per la terza volta in carriera il Masters 1000 di Montecarlo non poteva esimersi. “Guardare i giocatori di tennis discutere con l’arbitro è come guardarmi mentre cerco di convincere il mio GPS che conosco una scorciatoia” ha scritto stavolta. Ce l’ha con qualcuno in particolare? Probabilmente no, ma non è detto che sia totalmente una coincidenza vista la settimana complicata che hanno vissuto i giudici di sedia nel Principato di Monaco (ne sanno qualcosa Rune, Medvedev e Sinner).

Watching tennis players argue with the umpire is like watching me try to convince my GPS I know a shortcut. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 14, 2024