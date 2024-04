Moto3 GP Americhe 2024, risultati e ordine di arrivo: Alonso domina, primo podio per Piqueras

La Moto3 è la prima categoria protagonista della domenica sul circuito di Austin. La griglia deve fare a meno di Rueda, ieri qualificato secondo: il pilota spagnolo è stato operato nella notte per appendicite. Alonso scatta dalla pole position e va in fuga dopo pochi giri, mentre alle sue spalle infuria la battaglia per la seconda posizione. Holgado è in testa al trenino, ma nella seconda parte di gara la classifica cambia improvvisamente: Veijer supera Yamanaka e per la seconda e terza piazza. Davanti, Alonso perde qualche decimo e gli inseguitori si mettono a caccia. A qualche giro dalla fine, Holgado supera il pilota giapponese per tornare sul podio e mette in difficoltà Veijer. Il duello tra i due garantisce ad Alonso di rimanere in testa, nonostante perda molti decimi a giro. A quattro tornate dalla bandiera a scacchi, Veijer scivola a terra, ma in maniera provvidenziale Holgado e Yamanaka evitano la moto in mezzo alla pista. I due, nel farlo, perdono terreno e Piqueras sale in seconda piazza. La lotta per l’argento rimane in vita fino all’ultimo giro, con Holgado che supera Piqueras, ma il rookie contro sorpassa nell’ultimo giro, per poi essere passato sul finale. Alonso vince la gara – secondo successo su tre gare – con dietro Holgado e poi Piqueras, che firma il primo podio della sua carriera.

Alonso D. (Gasgas Aspar Team) Holgado D. (Red Bull Ktm Tech 3) Piqueras A. (Leopard Racing) Yamanaka R. (Mt Helmets MSI) Munoz D. (Boe Motorsports) Suzuki T. (Husqvarna Intact GP) Kelso J. (Boe Motorsports) Roulstone J. (Red Bull Ktm Tech 3) Esteban J. (Gasgas Aspar Team) Bertelle M. (Snipers Team) Fernandez A. (Leopard Racing) Carraro N. (MTA Team) Zurutuza X. (red bull ktm ajo) Dettwiler N. (CIP Green Power) Farioli F. (SIC58 Squadra Corse) Rossi R. (CIP Green Power) Whatley J. (Visiontrack Racing Team) Nepa S. (MTA Team) Lunetta L. (SIC58 Squadra Corse) Almansa D. (Snipers Team) Buasri T. (Honda Team Asia) Ortola I. (Mt Helmets MSI) OUT Furusato T. (Honda Team Asia) OUT Veijer C. (Husqvarna Intact GP) OUT Ogden S. (Visiontrack Racing Team) OUT