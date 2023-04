Basket, playoff Serie A1 femminile 2022/2023: calendario, programma, orari e tv finale Virtus Bologna-Schio

Il calendario con il programma completo, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming la serie tra Virtus Bologna e Schio, valida come finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Dopo essere state protagoniste nella stagione regolare, le Vu Nere e le scledensi si sono confermate anche nei playoff, giungendo, come da pronostico, ad affrontarsi in finale; da non sottovalutare il fattore casalingo conquistato dalle emiliane. Tutte le partite saranno visibili in streaming sulla piattaforma ufficiale LBF TV anche in maniera gratuita, quindi senza aver sottoscritto l’abbonamento; un’alternativa è rappresentata dalla visione in tv su MS Channel, presente al canale 814 di Sky. Ecco quindi il programma completo del turno in questione.

GARA-1

Sabato 29 aprile

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Famila Wuber Schio

GARA-2

Martedì 2 maggio

Ore 20:00 – Famila Wuber Schio – Virtus Segafredo Bologna

GARA-3 (eventuale)

Venerdì 5 maggio

TDB – Virtus Segafredo Bologna – Famila Wuber Schio