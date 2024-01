Trionfo Sinner, Meloni: “Impresa memorabile”. Conte: “L’esempio più bello per l’Italia”

Anche la politica celebra il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. “Scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l’Italia conquista lo slam australiano. Un’impresa memorabile degna di un vero campione”, le parole sui social della premier Giorgia Meloni, pubblicando la foto del tennista, uscito vincitore di una battaglia in rimonta su Daniil Medvedev. “Non si è rassegnato, si è rialzato nel momento più difficile e ha conquistato una vittoria storica, che ricorderemo per anni. È stata una rimonta epica. Oggi Jannik Sinner è il più bell’esempio per la nostra Italia”, ha scritto invece Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. “Storia. Epico Jannik Sinner”, la reazione della segretaria del PD, Elly Schlein.

“Emozione purissima – le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi -. Oggi questo ragazzo ha scritto la storia del tennis italiano. E il bello di questo sport è che anche quando tutti pensano che sia finita, no, a tennis non è mai finita. Quindici su quindici, crederci sempre, non mollare mai. Il primo Slam per lui, il primo di una lunga serie. Grazie Jannik Sinner, viva lo sport, viva l’Italia”. ‘Mola mia’. Questo modo di dire bergamasco e’ la migliore fotografia per definire Jannik Sinner. Talento, professionalita’, dedizione e quel ‘mola mia’ che anche in Australia lo hanno incoronato campionissimo. Grande, immenso Sinner!”, ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.