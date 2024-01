Sci di fondo, risultati e classifica mass start maschile Goms 2024: vince Klaebo, Barp splendido settimo

Johannes Hoesflot Klaebo vince in volata la mass start maschile di Goms, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Il norvegese inserisce le marce alte nel finale della 20 chilometri a tecnica libera sulle nevi svizzere e batte il connazionale Simen Hegstad Krueger di 7 decimi. Completa il podio il francese Jules Lapierre, che a sua volta precede il pettorale giallo Harald Oestberg Amundsen. L’Italia festeggia il settimo posto di Elia Barp, mentre Federico Pellegrino taglia il traguardo in 19esima posizione. Più indietro gli altri azzurri: Simone Daprà chiude 28esimo, Paola Ventura 30esimo e Mikael Abram 40esimo. Non è invece partito Davide Graz. Di seguito, i risultati e la classifica finale della mass start maschile di Goms 2024 con la top-10 ed i piazzamenti degli azzurri.

ORDINE DI ARRIVO MASS START MASCHILE GOMS 2024

Johannes Klaebo NOR 39:25.2 Simen Krueger NOR +0.7 Jules Lapierre FRA +12.0 Harald Amundsen NOR +13.5 Friedrich Moch +14.1 Paal Golberg NOR +15.1 Elia Barp ITA +15.7 Richard Jouve FRA +17.8 Beda Klee SUI +18.4 Florian Notz GER +18.7

19. Federico Pellegrino ITA +31.6

28. Simone Daprà ITA +59.7

30. Paolo Ventura ITA +1:03.6

40. Mikael Abram ITA +1:53.6

DNS Davide Graz ITA