Trevisan-Townsend oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Taylor Townsend nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Esordio brillante per la toscana, che al primo turno ha lasciato solamente un game alla veterana taiwanese Su-Wei Hsieh. Carico di fiducia anche per la statunitense che, dopo oltre due ore di gioco, ha avuto la meglio nei confronti della più quotata ucraina Lesia Tsurenko. Trevisan partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. L’ultimo periodo, infatti, non è stato roseo dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Qualificarsi per il main draw americano sarebbe una bella iniezione di fiducia in vista degli imminenti US Open. L’impegno, tuttavia, non è dei più semplici per Trevisan contro un’avversaria da sempre abituata a giocare su questi campi.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Trevisan e Townsend scenderanno in campo oggi (domenica 13 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro della giornata dalle ore 16.00 italiane (le 10.00 locali) sul Grandstand (al termine del match ATP tra il russo Shevchenko e l’argentino Schwartzman). Trattandosi di un incontro del tabellone cadetto non è prevista una copertura televisiva o streaming. Per tutte le partite del main draw, invece, la diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il match tra Trevisan e Townsend garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news ed approfondimenti al termine del confronto. Il nostro sito, inoltre, seguirà l’appuntamento statunitense per tutta la prossima settimana attraverso dirette testuali, highlights e le parole delle protagoniste.