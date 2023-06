Tiafoe-Struff domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2023

Frances Tiafoe se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nell’ultimo atto dell’ATP 250 di Stoccarda 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Lo statunitense, dopo aver sbarrato la strada a Lorenzo Musetti, in semifinale ha avuto la meglio in due set tirati nei confronti del qualificato ungherese Marton Fucsovics. Contro il gigante tedesco andrà alla caccia del terzo titolo in carriera. Non sarà per nulla semplice.

Il finalista di Madrid, infatti, sta giocando il miglior tennis della propria vita. Di fronte al pubblico amico cercherà di porre il primo sigillo a livello di circuito maggiore. Il teutonico, inoltre, è galvanizzato dopo la vittoria in tre set su un ex semifinalista di Wimbledon come il polacco Hubert Hurkacz. Gli scontri diretti con Tiafoe sono in perfetta parità (1-1) anche se i due non si sono mai incontrati prima d’ora sul verde. Si preannuncia una partita molto lottata e combattuta, con il tennista a stelle e strisce leggermente favorito secondo i pronostici dei bookmakers.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Tiafoe e Struff scenderanno in campo domani (domenica 18 giugno). I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 15.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire il Boss Open anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una live streaming mediante le piattaforme Sky Go, SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Tiafoe e Struff garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.