Tramite un post su Instagram, Giulio Zeppieri ha comunicato che inizierà il suo 2025 da Melbourne, disputando le qualificazioni dell’Australian Open. Sembra finalmente intravedersi la luce in fondo al tunnel per il tennista di Latina, che non gioca un match ufficiale dallo scorso giugno ed ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici.

Le parole di Giulio

“Sono felice di tornare in campo e di cominciare la stagione con le qualificazioni degli Australian Open. Sono stati mesi difficili, ma grazie al lavoro svolto alla Horizon Tennis Home con il mio team sono pronto per ripartire” ha scritto sui social Zeppieri, che si trova in Australia per il primo torneo dell’anno.

Infortunio alle spalle

Il motivo del lungo stop di Giulio Zeppieri è un serio infortunio al polso, che si è rivelato particolarmente grave. A due mesi dal ritiro del match con Klizan nel Challenger di Sassuolo, il classe 2001 aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram dal letto d’ospedale, scrivendo: “Ciao ragazzi. Il problema al polso era più serio del previsto, così sono stato costretto a sottopormi ad un intervento chirurgico in artroscopia a Barcellona. Tra gesso, tutore e riabilitazione starò fermo altri tre mesi. L’obiettivo è giocare le qualificazioni degli Australian Open a gennaio 2025. Grazie per i messaggi che mi avete inviato in queste difficili settimane: sono pronto a lavorare al massimo per rientrare in forma all’inizio della prossima stagione. A presto!”

Ricostruire il ranking

Fortunatamente Zeppieri aveva fatto molto bene nella prima metà del 2024, perciò nonostante il lungo stop ha ancora un discreto ranking (attualmente occupa la posizione numero 237). Ovviamente non è ciò a cui ambisce Giulio, che ha come obiettivo quello della top 100 e punta quantomeno ad avvicinarsi al suo best ranking (numero 110), ottenuto proprio dodici mesi fa dopo l’Australian Open.

Subito un derby

Il primo match al ritorno in campo per Zeppieri sarà un derby italiano, contro Francesco Passaro, accreditato della quinta testa di serie e molto vicino alla top 100. Giulio sogna di ripetere l’exploit dello scorso anno, quando riuscì a superare le qualificazioni, a battere Lajovic al primo turno del main draw e poi a portare Norrie al quinto set. Sicuramente non sarà facile, tuttavia Zeppieri deve cercare di ripartire proprio dalle buone sensazioni del 2024, quando riuscì poi a qualificarsi anche al Roland Garros, dimostrando di poter ambire a palcoscenici diversi.

Tabellone qualificazioni Australian Open (spot azzurri)

(2) Bellucci vs (WC) Marinkov

Atmane vs (WC) Dellavedova

Bolckx vs Spizzirri

Galarneau vs (28) Klein

(3) Fucsovics vs Roca Batalla

Squire vs Rocha

Neumayer vs Moller

Hardt vs (32) Gigante

(5) Passaro vs Zeppieri

Barranco Cosano vs Mena

(WC) Hewitt vs Basilashvili

Kachmazov vs (22) Van Assche

(7) Kovacevic vs Collarini

Burruchaga vs Onclin

Holt vs Mager

Bolt vs (25) McDonald

(13) Tseng vs Arnaboldi

Habib vs Kypson

Meligeni Alves vs Chidekh

van Rijthoven vs (27) Kym

Ordine di gioco lunedì 6 gennaio

KIA ARENA

Quarto match dalle 00:00 – (4) Errani vs Korneeva

COURT 5

Ore 00:00 – (13) Tseng vs Arnaboldi

COURT 6

Quarto match dalle 00:00 – (2) Bellucci vs (WC) Marinkov

COURT 12

Ore 00:00 – Stefanini vs Romero Gormaz

Quarto match dalle 00:00 – Hardt vs (32) Gigante

COURT 13

Terzo match dalle 00:00 – (5) Passaro vs Zeppieri

Quarto match dalle 00:00 – Bulgaru vs Pedone

COURT 17

Terzo match dalle 00:00 – Holt vs Mager