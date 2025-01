La diretta testuale live dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Prima gara del 2025 anche tra i pali stretti dopo il gigante di ieri che ha visto dominare Sara Hector. La svedese proverà a salire nuovamente sul podio ma non sarà facile, perché le avversarie sono agguerrite, a cominciare da Zrinka Ljutic. La croata classe 2004 ha centrato la settimana scorsa a Semmering la prima vittoria in carriera, e punta al bis nella vicina Slovenia sul ghiaccio della Podkoren.

Attenzione anche a Camille Rast, seconda in classifica generale e che ha già vinto in stagione, e a Lara Colturi, seconda ieri in gigante. Possibili sorprese infine la tedesca Lena Duerr e l’austriaca Katharina Liensberger. In totale sono sei le atlete italiane presenti, con Giorgia Collomb e Lara Della Mea che ci riproveranno dopo il gigante di ieri, dove la tarvisiana ha centrato un buon 19esimo posto. A loro si aggiungono anche Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. L’appuntamento è per le ore 10.00 di domenica 5 gennaio con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13.00. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di entrambe le manche dello slalom femminile di Kranjska Gora per non perdersi davvero alcuna emozione.

