Il programma della giornata di lunedì 6 gennaio 2025 per quanto riguarda i tornei di tennis ad Adelaide (combined), Auckland (maschile), Hobart (femminile) e Melbourne (qualificazioni Australian Open). Comincia una nuova settimana con gli ultimi tornei prima del tanto atteso Happy Slam, il primo dell’anno. Subito in campo Luciano Darderi, che sfida Borges in Nuova Zelanda, ed Elisabetta Cocciaretto, opposta a Kudermetova sul cemento della Tasmania. Protagonisti anche numerosi italiani nel tabellone cadetto dell’Australian Open.

Ordine di gioco Atp/Wta Adelaide

Subito in campo Daria Kasatkina, che affronta la beniamina di casa Gadecki, e Paula Badosa, avversaria della qualificata Stearns. Occhi puntati anche su Thanasi Kokkinakis, che debutta contro Nishioka, e Denis Shapovalov, in campo con Zhang. Ricordiamo che non sono presenti tennisti azzurri, né nel tabellone maschile né in quello femminile.

CENTRE COURT

Ore 01:30 – Vekic vs Putintseva

a seguire – (WC) Gadecki vs (3) Kasatkina

Non prima delle 05:00 – Shapovalov vs (9) Zhang

Non prima delle 09:00 – (Q) Stearns vs (5) Badosa

Non prima delle 10:30 – Nishioka vs (WC) Kokkinakis

SHOW COURT 1

Ore 01:30 – (Q) Wang vs (WC) Jones

a seguire – Fernandez vs Alexandrova

Non prima delle 05:30 – Pavlyuchenkova vs Vondrousova

Non prima delle 07:30 – Bautista Agut vs Davidovich Fokina

a seguire – Rinderknech vs O’Connell

Ordine di gioco Atp Auckland

Ad aprire le danze sarà l’italiano Luciano Darderi, che va a caccia di riscatto dopo il ko all’esordio in quel di Hong Kong contro Kecmanovic. Il classe 2002 esordisce contro il portoghese Nuno Borges, settima forza del seeding, anche lui reduce da una sconfitta prematura in Asia per mano di Munar. Da segnalare infine il debutto a livello Atp Isaac Becroft, classe 2000 neozelandese e numero 939 del mondo.

CENTRE COURT

Ore 23:30 – Darderi vs (7) Borges

a seguire – Carballes Baena vs (WC) Pouille

a seguire – (Q) Bergs vs (WC) Becroft

Non prima delle 06:30 – (8) Michelsen vs (Q) Nagal

Ordine di gioco Wta Hobart

Sette incontri di primo turno programmati sul cemento in Australia: spicca quello tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la russa Veronika Kudermetova. Per la marchigiana si tratta del primo match del suo 2025 e la speranza è quella di fare bene in un torneo a lei caro (due anni fa raggiunse la finale).

CENTER COURT

Ore 02:00 – (Q) Bondar vs Sherif

a seguire – Tomova vs (Q) Minnen

Non prima delle 08:30 – (8) Yuan vs Osorio

a seguire – Kudermetova vs Cocciaretto

WEST COURT

Ore 01:00 – Kessler vs (7) Sramkova

COURT 8

Ore 01:00 – (Q) Wang vs (6) Avanesyan

a seguire – (Q) Carle vs Bouzas Maneiro

Ordine di gioco qualificazioni Australian Open

Nove i tennisti azzurri che scenderanno in campo a Melbourne per il match di primo turno del tabellone cadetto degli Aussie Open. Si parte a mezzanotte con Stefanini e Arnaboldi, mentre gli altri saranno impegnati nel corso della giornata. L’unica italiana che debutterà domani sarà Nuria Brancaccio.

KIA ARENA

Quarto match dalle 00:00 – (4) Errani vs Korneeva

COURT 5

Ore 00:00 – (13) Tseng vs Arnaboldi

COURT 6

Quarto match dalle 00:00 – (2) Bellucci vs (WC) Marinkov

COURT 12

Ore 00:00 – Stefanini vs Romero Gormaz

Quarto match dalle 00:00 – Hardt vs (32) Gigante

COURT 13

Terzo match dalle 00:00 – (5) Passaro vs Zeppieri

Quarto match dalle 00:00 – Bulgaru vs Pedone

COURT 17

Terzo match dalle 00:00 – Holt vs Mager