Lucia Bronzetti incontra Anhelina Kalinina nel primo turno del WTA 1000 di Indian Wells, vincendo 6-4, 7-5. Sul cemento della California l’azzurra numero 62 del ranking mondiale incontra l’ucraina in 54esima posizione. Entrambe le tenniste non hanno mai superato il terzo turno nel torneo, partecipando rispettivamente quattro e cinque volte al WTA statunitense. Non si tratta del primo incontro tra le due, che hanno avuto la possibilità di sfidarsi proprio a Indian Wells lo scorso anno, in un match terminato 6-4, 7-5 in favore dell’italiana. Il primo set si apre con un forte vento che crea scompiglio, con le due protagoniste che soffrono in fase di servizio. Bronzetti ottiene il primo break per il 2-4, ma Kalinina risponde subito per il 3-4. L’ucraina non si dimostra sicura di rovescio e l’azzurra ne approfitta per strappare un altro break, a cui l’avversaria risponde subito. Sul finale Bronzetti perde la lucidità, tanto da lanciare la racchetta, cosa insolita per l’atleta. L’italiana si riprende e resiste al vento avverso, annullando tre palle break rivali. Bronzetti riesce a chiudere il primo set 6-4, dopo cinquanta minuti in campo.

Nel set successivo, il vento non sembra intenzionato a placarsi. L’italiana non si lascia però sorprendere dalle folate e si porta in vantaggio nel corso dei primi scambi, tanto da sfiorare il break. La risposta di Kalinina non tarda ad arrivare e nel terzo game porta Bronzetti ai vantaggi. Il gioco si fa equilibrato, con la romagnola che riesce a rimanere davanti. L’ucraina non demorde e concretizza il break poco dopo. Il tabellone segna 3-2. Bronzetti cade in difficoltà e Kalinina allunga, confermando il servizio e poi andando sul 5-3. Lucia dà poi un importante colpo di reni, tanto da riuscire a portarsi in parità sul 5-5. Le due tenniste si impegnano in un duello intenso che termina con il 6-5 azzurro. Sul finale, Kalinina cede, sbaglia in diverse circostanze e si arrende all’italiana per 7-5. Ora, Bronzetti si prepara a sfidare la polacca Magdalena Frech, la numero trenta nel ranking.