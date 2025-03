Gli Europei Indoor di Apeldoorn si preparano alla seconda giornata di gare, in programma per venerdì 7 marzo. L’Italia vedrà undici suoi atleti al debutto. Si parte alle 10:15 con le batterie degli 800 metri, a cui prenderà parte Eloisa Coiro. Dalle batterie si qualificheranno alle semifinali le prime due classificate, a cui vanno sommati due tempi di ripescaggio. Alle 11:00, avrà inizio la qualificazione del salto in alto con Idea Pieroni, alla sua prima esperienza in Nazionale assoluta. L’azzurra punta al 1.92, con però anche la possibilità di occupare uno dei primi otto posti che consentono l’accesso alla finale, con un cammino di 1.75, 1.80, 1.89 e infine 1.92. Alle 11:05, sarà tempo di ottocento metri al maschile. In gara ci saranno due atleti italiani: Catalin Tecuceanu, bronzo agli Europei di Roma 2024 e la novità Giovanni Lazzaro, che dovrà affrontare la qualificazione 2+2.

IAPICHINO IN MATTINATA, FINALE PER FURLANI LA SERA

Alle 11:42, riflettori puntati sul salto in lungo con Larissa Iapichino, argento continentale indoor e all’aperto. Per il pass diretto serve un 6.65, oppure si dovrà rimanere nelle prime otto posizioni. Dalle 11:55, è poi in programma la gara dei 400 metri, con Alice Mangione – primatista italiana indoor – e Alessandra Bonora al femminile e Luca Sito al maschile. con questa seconda gara che partirà alle 12:45. Nel primo pomeriggio, alle 13:40, è atteso in pedana il bronzo olimpico del triplo Andy Diaz, che gareggerà contro i connazionali Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. La finale a otto è accessibile con 16.70. Chiude la prima metà del programma la semifinale di 60 ostacoli. Qui saranno in gara tre azzurri: Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro nel femminile con partenza alle 13:45 e Lorenzo Simonelli nel maschile alle 14:05. La giornata di chiuderà con la finale del lungo di Mattia Furlani, attesa perle 20:30. In contemporanea, sono in programma anche le semifinali dei 400 metri e le finali dei 60hs.