Tennis, le Wta Finals sbarcano in Arabia Saudita: Riyad ospiterà le prossime tre edizioni

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: le Wta Finals si terranno a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, dal 2024 al 2026. A renderlo noto è stata la Wta, che dopo la figuraccia di Cancun dello scorso anno stavolta si è mossa in anticipo ed ha accettato la lauta offerta in arrivo dal Medio Oriente. Le Wta Finals sono in programma dal 2 al 9 novembre e vedranno sfidarsi le migliori 8 giocatrici e le migliori 8 coppie del circuito. Dopo le Next Gen Finals a Jeddah, l’Arabia Saudita mette così le mani anche sulle Wta Finals. E, in attesa magari di un Masters 1000, si è già assicurata la presenza di sei dei migliori giocatori al mondo (Djokovic, Nadal, Alcaraz, Sinner, Rune e Medvedev) per l’esibizione 6 Kings Slam in ottobre.

Riyadh, Saudi Arabia, will host the next three editions of the WTA Finals from 2024-2026.

The 2024 season-ending Finals will take place November 2-9, featuring the top 8 singles players and doubles teams in the Race to the #WTAFinals

