Tennis, Wawrinka: “Ho avuto un grave infortunio, ma ora sto bene. Olimpiadi? Evento speciale”

La carta d’identità recita 38 anni, ma Stan Wawrinka ha ancora tanta voglia di divertirsi. Il campione elvetico l’ha dimostrato tornando a giocare l’Atp 250 di Buenos Aires 2024, dove mancava da ben 11 anni, e battendo all’esordio Cachin: “Mi sono sempre ripetuto che avrei voluto giocare di nuovo a Buenos Aires almeno un’ultima volta prima di ritirarmi e quest’anno era quello giusto Amo la gente e la città, è speciale giocare in questo paese – ha spiegato in conferenza stampa, come riporta PuntodeBreak – Mi sono sempre divertito moltissimo qui, fin da quando 13 anni fa sono venuto a giocare per la prima volta. Ovviamente non mi sento giovane, ma fisicamente sto bene. Ho avuto un grave infortunio alla fine della scorsa stagione, però ora sono tornato“.

Il tennista elvetico ha poi parlato dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: “È sempre stato un evento speciale fin dalla prima volta che ho giocato a Pechino e ovviamente proverò a giocarli. Ancora non so per il doppio e il doppio misto, dipende dai giocatori e dai convocati. Ci penserò più avanti, ora mi concentro su questo momento e sul vincere le partite“. Infine, una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del tennis: “E’ il capitolo più importante della mia vita finora. Sono appassionato di questo sport e amo la vita che abbiamo nel circuito. La cosa fondamentale è non dimenticare mai che si tratta di un gioco, come quando inizi da bambino. Ovviamente c’è bisogno di disciplina e sacrifici, ma devi anche divertirti“.