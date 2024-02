MotoGP, Marc Marquez ammette: “Ho preso decisioni di cui potrei pentirmi”

Interessante chiacchierata tra due leggende del mondo dei motori come Marc Marquez e Fernando Alonso, protagonisti della serie “La conjura de las dos leyendas” targata Dazn. Tra i temi affrontati dal Cabroncito, non poteva mancare quello legato agli infortuni: “Per saper affrontare certi momenti devi viverli. In alcuni periodi l’unica che pensavo era ‘Voglio tornare al più presto’, mentre altre volte mi rendevo conto che c’era bisogno di una pausa per pensare a cosa fare per tornare. Ho imparato che la cosa migliore è eludere le aspettative: le persone si aspettano tanto da te, specialmente se hai vinto molto in passato, ma devi essere onesto con te stesso. Solo tu sai dove vieni e dove vuoi andare“. Marquez ha infine concluso: “È stato un anno in cui ho preso delle decisioni di cui potrei pentirmi in futuro; sono state però tutte molto pensate e nessuna presa a caldo“.