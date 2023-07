Tennis, Volandri su Berrettini: “Sta lavorando duro per recuperare. Tiene molto alla maglia Azzurra”

Filippo Volandri, capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis ha parlato nel corso della presentazione della competizione che si terrà a Bologna dal 12 al 17 settembre, di Matteo Berrettini: “Avrà bisogno di un po’ di tempo per tornare nello stato migliore, ma sta lavorando duramente per farlo. È un giocatore che la maglia azzurra la sente tantissimo e farà di tutto per essere a Bologna e disputare le Finals di Coppa Davis”.