Si separano le strade dell’Olimpia Milano e del cestista Brandon Davies. Lo annuncia in una nota sul proprio sito ufficiale il club campione d’Italia. “La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Brandon Davies per la stagione trascorsa insieme e culminata con la conquista dello scudetto e augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio possibile per il futuro”, si legge nel comunicato.