Nuova avventura per Vincenzo Santopadre. Dopo l’addio a Matteo Berrettini, arrivato sul finire della stagione 2024, il tecnico romano entra nel team di Luca Van Assche. Un’esperienza certamente interessante per Santopadre, che affiancherà l’attuale coach Yannick Quere nel lavoro per portare in alto il 19enne francese, attualmente n°68 del ranking mondiale.