Bundesliga 2023/2024, Gosens risponde a Burkardt: finisce 1-1 il recupero tra Mainz e Union Berlino

Finsice in parità il recupero della 18esima giornata di Bundesliga tra Mainz e Union Berlino. I padroni di casa passano in vantaggio con Burkardt, poi il pareggio arriva nel corso del recupero della prima frazione ed è ad opera di Robin Gosens. Un punto che probabilmente non fa felice nessuna delle due squadre, entrambe nel pieno della lotta per non retrocedere. Il Mainz resta a quota 12 punti, mentre l’Union con questo pari sale a 18 e si porta a +3 sul Colonia.