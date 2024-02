Regolamento Costa d’Avorio-DR Congo: cosa succede in caso di pareggio semifinale Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Costa d’Avorio-Repubblica Democratica del Congo, match valido per la semifinale della Coppa d’Africa 2024: ecco cosa succede in caso di pareggio. Da una parte gli Elefanti padroni di casa e dall’altra i Leopardi, sorpresa del torneo: una delle due approderà in finale e l’altra dovrà giocare soltanto per il terzo posto, ci si attende un equilibrio assoluto nel corso di questa partita. E in caso di parità al 90′, va ricordato, come accade nei massimi tornei calcistici, si disputeranno i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di stallo ulteriore, allora ecco i calci di rigore per decretare la prima finalista.