Il tabellone della United Cup 2025 di tennis ha visto completarsi il quadro della fase a gironi, con il passaggio del turno da parte di Polonia e Gran Bretagna. In particolare, è servito il doppio alla Polonia per battere la resistenza della Repubblica Ceca, con Hubert Hurkacz e Iga Swiatek che, dopo aver rispettivamente perso e vinto le proprie partite in singolare, hanno avuto la meglio su Tomas Machac e Karolina Muchova. Anche la squadra ceca sorride, visto che è arrivato il pass per i quarti per i numeri migliori rispetto all’Australia: ad Alex De Minaur e compagni, infatti, non è bastato il successo sui britannici.

Queste partite hanno quindi completato il quadro dei quarti di finale con le ultime due partite: proprio Polonia e Gran Bretagna si sfideranno per un posto in semifinale, mentre la Repubblica Ceca sarà la prossima avversaria dell’Italia. Quarti di finale che si sono già aperti con il successo del Kazakistan, capace di accedere per la prima volta alle semifinali del torneo eliminando la Germania.

RISULTATI E TABELLONE UNITED CUP 2025

United Cup 2025: Polonia e Gran Bretagna ai quarti di finale

La Polonia, quindi, torna a disputare i quarti di finale della competizione grazie ai propri assi: non una partita scontata, quella del doppio, visto che in ballo per entrambe le nazionali c’era il passaggio del turno. Dopo un primo set molto equilibrato, concluso al tiebreak, è un ace di Hurkacz a indirizzare in maniera decisiva il match a favore della squadra polacca per 7-6(3) 6-3.

In precedenza, come anticipato, lo stesso Hurkacz aveva perso la propria partita di singolare contro Machac: una partita tirata, in cui il polacco ha vinto più punti ma dove a prevalere è stato il ceco, che ha dovuto fare i conti con la fatica residua dopo la lunga battaglia con Casper Ruud del giorno precedente. Dopo essersi tirato fuori dai guai con un rovescio nell’ottavo gioco del terzo set, Hurkacz è incappato in un errore di dritto che ha concesso la partita all’avversario (7-5 3-6 6-4).

Combattuta anche la partita tra Swiatek e Muchova, con la ceca che già in passato ha dimostrato di poter dare molto fastidio alla polacca. In effetti, Iga ha dovuto recuperare un iniziale break nel primo set (oltre a un secondo subito nel secondo parziale), per imporsi infine con il risultato di 6-3 6-4.

L’Australia vince ma viene eliminata

Beffa amara, invece, per l’Australia, che vince in rimonta contro la Gran Bretagna ma vede sfumare l’accesso ai quarti di finale a favore della Repubblica Ceca, che passa come migliore seconda. Ad aprire la serie è stata la partita tra Katie Boulter e Olivia Gadecki: partita perfetta da parte della britannica, che si è rivelata fin da subito più costante ed efficace dell’avversaria. L’incontro, durato appena 70 minuti, si è concluso sul 6-2 6-1 e ha assicurato in anticipo la qualificazione della Gran Bretagna ai quarti. A tenere vive le speranze dell’Australia è stato il successo del proprio esponente di punta, Alex De Minaur, su Billy Harris: anche in questo il match è stato senza storia ed è terminato con un altro roboante 6-2 6-1. A chiudere il quadro è la vittoria di Gadecki/De Minaur su Nicholls/Broom per 6-3 7-6(3) che però, come detto, non basta ad evitare l’eliminazione.

Kazakistan per la prima volta in semifinale

Contestualmente alle ultime partite della fase a girone, sono iniziate anche le semifinali. Per la prima volta nella sua storia, il Kazakistan accede al penultimo atto del torneo: contro la Germania, bastano i primi due incontri per mettere in cassaforte lo storico traguardo. Senza storia il testa a testa tra Elena Rybakina e Laura Siegemund, con la prima che si impone in appena un’ora di gioco per 6-3 6-1. Primo set nella sostanza equilibrato, con la tedesca che tiene bene il campo ma commette un errore con un drop shot spianando la strada al break di Rybakina, che poi domina in lungo e in largo il secondo set.

A regalare il passaggio del turno al Kazakistan è Alexander Shevchenko, capace di regolare Daniel Masur per 6-7(5) 6-2 6-2 al termine di una partita molto fisica, in particolare nel primo set. Qui, il tedesco ha cercato di sfiancare l’avversario, che pure ha avuto la possibilità di chiudere, fallendo il rovescio decisivo. A partire dal secondo set, Shevchenko ha ridotto in maniera notevole gli errori non forzati, aggiudicandosi la contesa in rimonta. Nel doppio, Siegemund e Tim Puetz si sono aggiudicati il punto della bandiera battendo Zhibek Kulambayeva e Dmitry Popko 6-2 6-2.