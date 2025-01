Per il Milan è tempo di cambiamenti e di dare una svolta a una stagione che ancora non è del tutto compromessa: la Supercoppa e la qualificazione in Champions League sono ancora obiettivi raggiungibili.

La partita tra Milan e Roma è costata l’esonero a Paulo Fonseca, il quale non è riuscito a dare ai rossoneri una continuità tale da orbitare nelle zone alte di classifica. Per Conceicao non sarà per niente facile guadagnare posizioni, ma il primo obiettivo del portoghese è sicuramente quello di raggiungere la qualificazione in Champions League e di portare la Supercoppa Italiana a Milanello. Il 3 gennaio i rossoneri affronteranno la Juventus, altra compagine a dir poco in difficoltà, tuttavia non c’è tempo da perdere perché proprio mentre il Milan sarà impegnato a Riyad, la dirigenza avrà l’arduo compito di piazzare qualche colpo di mercato.

Ventisette punti in classifica sono veramente pochi per una squadra come il Milan, che tra l’altro ha speso cifre sostanziose durante il calciomercato estivo. L’intento di Sergio Conceicao quindi è quello di cominciare il 2025 con il botto e oltre alla sfida sul campo del 3 gennaio, Milan e Juventus saranno le protagoniste di una battaglia di mercato entusiasmante. L’uomo chiave della trattativa sarà Jorge Mendes, agente tra gli altri di Sergio Conceicao.

Beffa Juventus, Antonio Silva raggiunge Conceicao

Anche la Juventus è chiamata a risollevare le sorti di una stagione fin qui fallimentare. Thiago Motta aveva individuato Antonio Silva come possibile colpo di mercato per raggiungere tale obiettivo, ma l’arrivo di Conceicao al Milan ha rovinato decisamente i suoi piani. Assistito da Jorge Mendes, il calciatore del Benfica è stato il primo nome fatto dall’allenatore ex Porto per rinforzare la difesa. Forte del buon rapporto tra Conceicao e Mendes, il Milan si ritrova improvvisamente in corsa a due con la Juventus, anche se Antonio Silva ha un contratto in scadenza nel 2027.

Autore di un gol e un assist, Antonio Silva ha fin qui disputato 17 partite con la maglia del Benfica e i portoghesi non lo cederanno con molta facilità. Il difensore centrale ha solo 21 anni e potrebbe essere una grande risorsa per il futuro, motivo per cui non è da escludere una partenza con la formula del prestito. Tra Juventus e Milan avrà la meglio chi saprà sfruttare al massimo il fattore tempo e, anche se i bianconeri fino a poco fa sembravano in vantaggio, il Milan punta a chiudere l’operazione e beffare Thiago Motta.