Ecco il programma della giornata di giovedì 2 gennaio 2025 per quanto riguarda i tornei di tennis che si stanno svolgendo dall’altra parte del mondo. In scena, infatti, i tornei di Brisbane (combined), Hong Kong (maschile), Auckland (femminile) e Sydney con quest’ultima che, terminato il programma di Perth, ospiterà tutte le partite della fase finale della United Cup (a squadre). In Australia, però, non è ancora il turno dell’Italia, che scenderà in campo venerdì nei quarti di finale. Ma questa giornata vede comunque degli azzurri impegnati: in particolare, Matteo Arnaldi sfiderà Reilly Opelka nel secondo turno a Brisbane, mentre Lorenzo Musetti, dopo il bye nel primo turno, farà il suo debutto a Hong Kong contro Gabriel Diallo.

Ordine di gioco Atp/Wta Brisbane

Si parte da quello che succederà a Brisbane dove, come anticipato, tornerà in campo Arnaldi. Dopo la splendida vittoria in due set contro Popyrin, l’azzurro sfiderà Opelka, che invece nel primo turno aveva avuto la meglio sul qualificato Gomez. Tutto da seguire anche il testa a testa tra Novak Djokovic e Gael Monfils: il serbo, numero 1 del seeding, si ripresenta in campo dopo aver partecipato anche al torneo di doppio con Nick Kyrgios, uscendo di scena contro Mektic/Venus. Per quanto riguarda il torneo femminile, in campo la numero 1 Aryna Sabalenka contro Julija Putintseva.

PAT RAFTER ARENA

dalle 2:00 – Potapova vs (WC) Birrell

a seguire – (Q) Kudermetova vs (3) Kasatkina

non prima delle 5:00 – (4) Tiafoe vs Mpetshi Perricard

non prima delle 9:30 – (1) Djokovic vs Monfils

non prima delle 11:00 – (1) Sabalenka vs (15) Putintseva

SHOW COURT 1

dalle 2:00 – Mensik vs (LL) Lajovic

a seguire – (PR) Opelka vs Arnaldi

non prima delle 5:30 – (Q) Todoni vs (8) Andreeva

a seguire – (10) Azarenka vs Bouzkova

SHOW COURT 2

dalle 2:00 – doppio

a seguire – Krueger vs Lamens

a seguire – Kalinina vs Yuan

a seguire – Avanesyan vs Jabeur

Ordine di gioco Atp Hong Kong

Passando a Hong Kong, sarà proprio Lorenzo Musetti ad aprire il programma della giornata sul campo centrale contro il qualificato canadese Diallo. Inizia, quindi, anche il 2025 del tennista di Carrara, che in Asia proverà a raccogliere un risultato importante partendo come testa di serie numero 2. In campo anche il numero 1 del seeding, Andrey Rublev, che invece sfiderà Marozsan nell’ultimo match di singolare sul centrale. Si gioca anche sul Court 1, dove l’unico match sarà quello tra Borges e Munar.

CENTRE COURT

dalle 6:00 – (Q) Diallo vs (2) Musetti

a seguire – Shang vs (7) Martinez

non prima delle 11:30 – (1) Rublev vs Marozsan

COURT 1

dalle 6:00 – (5) Borges vs Munar

Ordine di gioco Wta Auckland

Passando a Auckland, dove è in corso il Wta 250, in scena la seconda parte delle partite del secondo turno. Al termine della giornata, quindi, si definirà il quadro dei quarti di finale. Impegnata anche la testa di serie numero 1, Madison Keys, contro Jaqueline Cristian.

STADIUM COURT

dalle 00:30 – doppio

a seguire – (1) Keys vs Cristian

a seguire – Hibino vs Montgomery

a seguire – Minnen – Parks

a seguire – Baptiste vs Burrage

Ordine di gioco United Cup

Il quadro si conclude con la United Cup, che poche ore fa ha visto completarsi il tabellone dei quarti di finale con le appassionanti sfide tra Polonia e Repubblica Ceca e tra Australia e Gran Bretagna. Risultati che hanno interessato da vicino anche l’Italia, che ai quarti affronterà proprio la squadra ceca, passata come migliore seconda: ma questa è storia di venerdì. Per quanto riguarda il 2 gennaio, infatti, in campo ci saranno Polonia e Gran Bretagna, con le fasi finali del torneo che proseguono nella sola Sydney, dopo che il programma di Perth si è chiuso con le ultime partite della fase a gironi.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO

dalle 7:30 – Polonia – Gran Bretagna