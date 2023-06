Tennis, Torneo Avvenire 2023: titolo maschile a Mecarelli, la 13enne Thamm trionfa al femminile

Il Torneo Avvenire 2023 volge al termine. Michele Mecarelli, classe 2007 di Jesi, si aggiudica l’Under 16 ‘Super Category’ del circuito Tennis Europe, superando in finale al Club Ambrosiano il favorito numero 1, l’ungherese Kolos Kincses, al termine di una partita molto combattuta dopo 2 ore e 27 minuti di gioco. L’azzurro ha salvato tre match point nel secondo set e ha ribaltato l’inerzia dell’incontro andando a vincere al terzo set, approfittando dei crampi dell’avversario, con il punteggio di 4-6 7-5 6-1. Mecarelli, numero 168 del ranking di Tennis Europe all’inizio dell’evento succede nell’albo d’oro a Gabriele Piraino, che vinse nel 2019, prima del lungo stop dovuto alla pandemia. Queste le sue parole: “Ringrazio tutti per questo momento straordinario che sto vivendo, dall’organizzazione al mio team. Ho temuto che ormai la partita fosse scivolata via, invece sono riuscito a reagire e a recuperare”.

Al femminile trionfa la tedesca Mariella Thamm. Vince quindi il Torneo Avvenire all’età di soli 13 anni, inoltre aveva già conquistato un titolo nel circuito Itf Under 18. La giocatrice di Düsseldorf ha superato in due set dopo 1 ora e 14 minuti di gioco l’azzurra Ilary Pistola. Thamm, nonostante la giovane età, è già dotata di un fisico importante, ma soprattutto vanta un tennis completo e robusto, con delle ottime accelerazioni che hanno messo in crisi più volte la difesa della marchigiana. Ilary Pistola è stata la prima a prendere un break di vantaggio sia nel primo set, sia nel secondo, per poi subire la rimonta della tedesca, capace di prendere l’iniziativa senza farsi condizionare da alcuni errori. Queste le parole di Thamm: “Sono molto felice di aver conquistato questo torneo, perché so qual è la sua storia, sono consapevole delle campionesse che sono passate da qui. Sono riuscita a fare il mio tennis e a mettere a segno tanti colpi vincenti”.