Highlights e gol Lecco-Foggia 3-1: finale Playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 26

Il Lecco è la quarta squadra che parteciperà alla prossima Serie B. Gli uomini di Foschi raggiugono dunque la FeralpiSalò, la Reggiana e il Catanzaro, neo promosse in Serie B, e chiudono il cerchio delle 20 squadre che saranno nella categoria cadetta la prossima stagione. Il Lecco passa sul Foggia al termine di un confronto equilibrato nelle due gare: nella gara di Lecco gli ospiti subito in vantaggio con Bjarkason. Il pareggio arriva al 30esimo con Lepore che su calcio di rigore spiazza Dalmasso. Nel secondo tempo, i padroni di casa soffrono all’inizio, ma quando il Foggia apre le proprie maglie Lepore e compagni trovano spazio per fare male. Lakti ringrazia Dalmasso per il gol del sorpasso ed ancora Lepore confeziona il gol del definitivo 3-1. Questi gli highlights del match.