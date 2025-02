Barbora Krejcikova è tornata a parlare della sua situazione e del suo infortunio, che la sta tenendo lontana dai campi dalle WTA Finals dello scorso novembre. La campionessa in carica di Wimbledon è stata intervistata da Sport CZ a cui ha rivelato anche le proprie preoccupazioni per lo stato del suo fisico. Alla base dei problemi di Krejcikova ci sono problemi alla schiena che la 29enne di Brno si sta trascinando da almeno sei mesi.

“Sto facendo di tutto per cercare di tornare il prima possibile, ma il recupero sta andando più lento di quanto immaginassi – spiega la due volte campionessa Slam in singolare (l’altro titolo è quello del Roland Garros 2021, ndr) – La situazione è molto stressante, mi chiedo che tornerò mai a giocare senza dolore. I problemi sono iniziati in estate, avevamo pochissimo tempo per passare dall’erba alla terra rossa. Ricordo che alle Olimpiadi di Parigi il primo giorno che ho giocato pioveva, poi il giorno dopo faceva davvero molto caldo. Non volevo rinunciare a quell’evento che mi permetteva di rappresentare il mio paese, ma mi sentivo davvero senza forze. Avevo i crampi e mi girava la testa.”

Pensando sempre ai Giochi parigini ma anche al futuro, Krejcikova svela anche un retroscena sulla specialità del doppio nella quale vanta sette titoli Slam e anche il “Career Golden Slam” avendo vinto tutti e quattro i tornei major più l’oro olimpico a Tokyo nel 2021. Una bacheca che condivide proprio con la connazionale Siniakova, sua partner anche a Parigi 2024: “Non potevo dire a Katerina che non avrei giocato, era impossibile. Adesso però penso che dovrò iniziare a essere un po’ più selettiva, gli anni passano e probabilmente dovrò diminuire l’impegno del doppio.”

Intanto una cosa è certa: lo stop della campionessa ceca durerà almeno ancora un altro mese. Krejcikova ha infatti già annunciato il forfait per i 1000 di Indian Wells e Miami, il cosidetto “Sunshine Double”. Una decisione obbligata per i problemi fisici, ma sicuramente resa meno dolorosa dal fatto che anche lo scorso anno non aveva preso parte ai due 1000 sul cemento americano. Ciò significa che non perderà punti a livello di classifica. La due volte campionessa Slam è attualmente l’unica giocatrice all’interno delle prime 40 del ranking mondiale a non essere ancora scesa in campo in questo inizio di 2025. In questo Krejcikova occupa il 16° posto nella classifica WTA, ma vanta come best ranking il numero 2 raggiunto il 28 febbraio del 2022.