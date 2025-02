La stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è un trionfo sotto ogni aspetto. La squadra nerazzurra è l’unica italiana ancora in corsa su tre fronti: prima in Serie A, è in semifinale di Coppa Italia e ha centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Eppure, nonostante questi risultati, il futuro di Inzaghi resta tutt’altro che certo. L’Inter è in testa al campionato con 57 punti e una serie impressionante di 13 partite senza sconfitte. Il 3-0 rifilato al Monaco ha garantito il passaggio del turno in Europa, mentre in Coppa Italia ci sarà un infuocato derby contro il Milan in semifinale. Sulla carta, Inzaghi sta conducendo un’annata impeccabile, ma l’ombra del dubbio continua ad aleggiare sul suo operato.

La netta sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina ha evidenziato fragilità che non sono passate inosservate. Il finale di stagione sarà cruciale: lo scudetto sembra a portata di mano, ma un passo falso in Champions o una debacle nel derby di Coppa Italia potrebbero rimettere tutto in discussione. Inzaghi è sulla cresta dell’onda, ma sa bene che nel calcio la gloria è cosa effimera e sfuggente. Per blindare il suo futuro, dovrà dimostrare di essere l’uomo giusto per portare l’Inter al definitivo salto di qualità, perché il cambio di gestione potrebbe riservare tante sorprese.

Fine ciclo Inzaghi, Criscitiello: “Se ne doveva andare da vincente”

L’Inter sta vivendo un momento di transizione, prima che il passaggio ad Oaktree si completato definitivamente. Dietro a questa rivoluzione potrebbero esserci sorprese, negative o positive, come accaduto ai cugini del Milan – non proprio in una situazione ottimale – e all’Atalanta, che invece ha portato a casa risultati soddisfacenti. Nonostante Inzaghi sia forse il miglior allenatore italiano al momento, escludendo Carlo Ancelotti, il suo futuro non è per niente certo e a dirlo è stato Michele Criscitiello sul suo canale Youtube.

Il direttore di Sportitalia ha previsto uno “sgambetto” da parte della dirigenza nerazzurra e secondo lui non sono poi cosi tante le persone che difenderebbero Inzaghi: “Marotta non si butterà nel fuoco per Simone Inzaghi. Lui se ne doveva andare da vincente, invece ora deve vincere lo scudetto e avvicinarsi il più possibile alla finale di Champions se vuole sperare di rimanere. Simone Inzaghi deve sapere che qualcuno tra i suoi dirigenti sta pensando a un cambio in panchina e il passaggio a Oaktree sarà un problema”. Il giornalista ha poi sostenuto la possibilità che Cesc Fabregas sia un possibile obiettivo dell’Inter per la prossima stagione.