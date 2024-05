Tennis, Thiem annuncia il ritiro a fine stagione: ancora problemi al polso destro

Tramite un video postato sui social, Dominic Thiem ha annunciato che si ritirerà dal tennis al termine di questa stagione. “Ci sono varie ragioni dietro questa decisione – ha detto il campione dello US Open 2020 – Innanzitutto, ovviamente, il mio polso. Non è esattamente come dovrebbe essere né come lo voglio. Poi c’è quello che sento dentro: stavo pensando da molto tempo a questa scelta“. Il tennista austriaco, vittima di un infortunio al polso destro, non è più riuscito a tornare dai suoi livelli, stazionando intorno alla 100^ posizione ma senza mai brillare a livello Slam (bilancio di 1-7 post infortunio). “Ho vinto trofei che non avrei mai sognato. Il viaggio è stato incredibile” ha concluso Thiem.

OFFICIAL: Dominic Thiem announces his retirement at the end of the season.

Very emotional video.

“I’m gonna finish my career at the end of this season (…) My wrist is not at the way it should be and how I want it. I was thinking about this decision for a very long time” pic.twitter.com/qAyuNkOm9A

