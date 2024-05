Combinazioni ultima giornata Serie B 2023/2024: tutti i calcoli a 90′ dalla fine

E’ un’ultima giornata per cuori forti in Serie B: ecco allora le combinazioni dell’ultima giornata del campionato cadetto, in cui ci sarà ancora molto da decidere, con tutti i calcoli a 90′ dalla fine. E’ ancora aperta la lotta per la promozione diretta alle spalle del Parma: il Como ha dovuto rimandare la festa dopo il pareggio di Modena (canarini tra le poche squadre già in vacanza nella trentottesima) in virtù della vittoria contemporanea del Venezia contro la Feralpisalò, retrocessa dopo la prima stagione in B. I lagunari sono a -2 dai lariani e hanno gli scontri diretti a favore (una vittoria per 3-0 e una sconfitta per 2-1), questo vuol dire che il Como deve vincere per andare in Serie A contro il Cosenza che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, mentre in caso di pareggio o di sconfitta dei lombardi, al Venezia a quel punto basterà battere lo Spezia per il clamoroso sorpasso all’ultima curva.

Una tra Como e Venezia sarà in Serie A fra cinque giorni, l’altra si piazzerà al terzo posto e sarà la squadra meglio piazzata in vista dei playoff (può essere promossa con quattro pareggi). Decretate in anticipo le altre cinque squadre che giocheranno i playoff, ma non le posizioni finali e dunque la griglia della post season. La Cremonese è di sicuro quarta e già in semifinale, il Catanzaro è certo del quinto posto e giocherà in casa lo spareggio secco contro l’ottava. Che al momento è il Brescia, mentre il Palermo è sesto e la Sampdoria settima, ci sarebbe lo spareggio al Barbera. Le posizioni dalla sesta all’ottava, però, sono ancora tutte da decifrare. Il Palermo si trova a quota 53 punti e non vince da un’infinità di tempo, la Sampdoria si è portata a 52 e il Brescia a 51, entrambe vincendo alla penultima. Nell’ultima giornata, dunque, per il sesto posto il Palermo dovrà battere il Sudtirol, in caso contrario, avendo scontri diretti a sfavore sia con i doriani che con le Rondinelle, dovrà guardarsi le spalle. La Sampdoria, di conseguenza, deve vincere e sperare che il Palermo non vinca, oppure pareggiare e sperare che il Palermo perda e che il Brescia non vinca per essere sesta. Il Brescia, invece, deve vincere e sperare che Palermo e Brescia non vincano, mentre per il settimo posto il Brescia, con gli scontri diretti a favore con la Sampdoria, può operare il sorpasso anche con un pareggio e la contemporanea sconfitta blucerchiata, anche se in quel caso si giocherebbe soltanto per cambiare la propria rivale nello spareggio playoff. Ricordiamo che arrivare in quinta e sesta posizione consente di qualificarsi in semifinale anche con un pareggio al 120′ (non si calciano i rigori) nello spareggio.

Sono già salve e non possono raggiungere i playoff Sudtirol, Cosenza, Pisa, Cittadella, Reggiana e Modena: vacanza e ci rivediamo ad agosto. Resta da assegnare un posto salvezza, le due squadre ai playout e la terza e ultima retrocessa diretta che farà tristemente compagnia alla Feralpisalò, che ha salutato oggi, e al Lecco ultimissimo. La situazione è la seguente: Spezia provvisoriamente salvo con 41 punti, ma deve giocare col Venezia all’ultima giornata: se i liguri vincono, si salvano. In caso contrario, occhio a chi insegue: la Ternana è a quota 40 e con una vittoria in casa della già retrocessa Feralpi, potrebbe salvarsi in modo diretto se nel frattempo i liguri non vinceranno la loro partita, ma anche con un pareggio e una contemporanea sconfitta spezzina, questo perché la differenza reti è favorevole agli umbri a fronte degli scontri diretti in parità, dovrebbero però non vincere anche Bari e Ascoli. Già, perché potrebbe esserci un maxi arrivo a 41 che coinvolgerebbe anche Bari e Ascoli o una delle due: pugliesi e marchigiani sono al momento appaiati a 38 con i galletti con gli scontri diretti a favore e dunque virtualmente ai playout con i marchigiani retrocessi. Ma entrambe hanno gli scontri diretti a favore con la Ternana. Lo Spezia, dal canto suo, ha gli scontri diretti a favore con Bari e Ascoli. Dunque di certo sarebbe la Ternana la formazione che appaiata a 41 sarebbe peggio piazzata, dunque rischiando il playout o addirittura la retrocessione diretta.

Calcoli salvezza con due, tre o quattro squadre a quota 41. Spezia negli scontri diretti: 4 punti contro il Bari, 2 punti contro la Ternana, 6 punti contro l’Ascoli. Ternana negli scontri diretti: 2 punti contro lo Spezia, 1 punto contro il Bari, 0 punti contro l’Ascoli. Bari negli scontri diretti: 4 punti contro l’Ascoli, 1 punto contro lo Spezia, 4 punti contro la Ternana. Ascoli negli scontri diretti: 1 punto contro il Bari, 0 punti contro lo Spezia, 6 punti contro la Ternana. Il caos è servito, appuntamento a venerdì sera.