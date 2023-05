Tennis, Swiatek punta il Roland Garros: “Sto prenotando il volo per Parigi, incrociamo le dita”

Dopo il problema al ginocchio che l’ha costretta al ritiro durante i quarti Internazionali d’Italia 2023 contro Elena Rybakina, la numero uno del mondo Iga Swiatek ha provato a rassicurare tutti attraverso i propri profili social. In particolar modo la tennista polacca ha scritto un messaggio in ottica Roland Garros, competizione che prenderà il via tra una decina di giorni sulla terra rossa di Parigi. Swiatek, dunque, sul suo profilo Twitter ha dimostrato di essere fiduciosa per un rapido recupero dall’infortunio: “Aggiornamento, sicuramente ho bisogno di qualche giorno di riposo. Sto prenotando il volo per Parigi, quindi incrociamo le dita. Spero di vedervi presto”.

“Infortunio? È stato tutto molto improvviso, quindi inizialmente non sapevo mene come affrontare il problema. Ho colloquiato con la fisioterapista, ho ricevuto il medical timeout e sono potuta tornate in campo, il che è già stato un segnale incoraggiante. Sono comunque certa di aver preso la scelta giusta ritirandomi sul 2-2, perché percepivo dolore quando allungavo i muscoli. Il risultato non è stato comunque condizionato: ho fallito a chiudere in due per merito della mia avversaria e anche per colpa mia in certi frangenti: ho sentito molto la tensione. Ora voglio recuperare, prendermi due giorni di riposo e di volare al Roland Garros, torneo a cui penso ancora di poter competere”, ha confermato Swiatek dopo il match.