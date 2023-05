Tennis, Abodi: “Tetto centrale? La macchina sta andando avanti”

“Dipende positivamente da Sport e Salute. Io posso solo esprimere un auspicio sulle tempistiche, ma so già che la macchina amministrativa sta andando avanti”. Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, durante l’evento “Vita da campioni” che si tiene presso la Biblioteca della casa delle armi presso il Foro Italico, parlando dei tempi di realizzazione della copertura del Centrale del tennis. “Mi auspico che il ciclo di governo prosegua. Noi oggi abbiamo 4 anni e mezzo davanti e per realizzare quello di cui stiamo parlando ce ne vogliono circa due. Questo vuol dire che creeremo qualche disagio al torneo, affinché la casa del torneo sia più confortevole e moderna”, conclude Abodi.