Tennis, Sinner: “Ho avvertito un fastidio all’anca, per fortuna non è nulla di grave”

Il tennista azzurro, Jannik Sinner, nella notte è uscito di scena ai quarti di finale del torneo Atp di Adelaide 2022 contro lo statunitense Sebastian Korda, anche a causa di un infortunio all’anca. L’altoatesino si è sottoposto a degli esami e il responso dovrebbe far sorridere il giocatore, che non dovrebbe aver riportato alcuna lesione. In seguito all’accaduto Sinner ha voluto fornire aggiornamenti in merito alle sue condizioni fisiche: “Purtroppo sono scivolato al termine del primo set ed ho avvertito un fastidio all’anca destra. Sono stato visitato dal dottore, effettuato tutti i test e le scansioni del caso, per fortuna non c’è nulla di grave. E’ una bella notizia. Adesso devo soltanto riposare, nella speranza di poter essere nuovamente in campo tra pochi giorni”.