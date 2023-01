Barcellona, Pedri: “Se stiamo bene fisicamente, facciamo un gioco inarrestabile”

Il centrocampista del Barcellona, Pedri, nel corso di un’intervista concessa a Dazn, ha parlato del campionato che stanno disputando i blaugrana, attualmente in testa alla Liga insieme al Real Madrid: “Ce la metteremo tutta per conquistare il titolo, per noi è molto importante. Se stiamo bene a livello fisico e giochiamo bene, facciamo un gioco che risulta inarrestabile. Anche se non abbiamo vinto dei trofei, lo stile del club si è adattato dal calcio moderno e potrebbe presto portarci al successo. Per quanto riguarda l’aspetto personale, i miei allenatori mi hanno detto che devo migliorare a livello realizzativo”.