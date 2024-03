Tennis, Santopadre: “Sinner? La sconfitta contro Alcaraz ci può stare, niente drammi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Vincenzo Santopadre ha fatto il bilancio settimanale per il tennis italiano, che ha vissuto tante emozioni tra Indian Wells, Phoenix e Charleston. “La sconfitta di Sinner contro Alcaraz? Ci può stare, fa parte del gioco. Jannik è rimasto tranquillo e dobbiamo esserlo anche noi, senza fare drammi. E’ stata una bella lotta, come dicono i numeri, ma l’avversario è stato più bravo. Rimane comunque solo questione di tempo per vedere Sinner numero uno del mondo – ha spiegato – Jannik impara sempre, sia dalle vittorie che dalle sconfitte. E’ un ragazzo da ascoltare attentamente quando parla perché nelle sue interviste menziona sempre miglioramento e lavoro. Ho parlato con il suo coach Vagnozzi e so che sta lavorando sull’imprevedibilità, proprio ciò che è venuto meno contro un Alcaraz arrembante“.

L’ex coach di Berrettini ha poi parlato dell’exploit di Matteo, in finale a Phoenix al primo torneo dopo 7 mesi di inattività: “Può sembrare una cosa naturale visto che ci ha abituato a rientri sensazionali, ma in realtà non è semplice tornare dopo un lungo stop. L’ho visto bene, tranquillo e sereno. La speranza è che stia bene e che riesca a giocare con questa continuità“. Infine, sulla vittoria di Elisabetta Cocciaretto a Charleston: “Anche lei come Berrettini è passata attraverso molti infortuni. Sono davvero felice che abbia conquistato questo titolo: sta facendo cose eccezionali ed è giusto darle merito. Credo che, proprio come Paolini, possa continuare a salire“.